ممثل روسيا بالاتحاد الأوروبي:أوروبا غير جاهزة للمشاركة بإعادة إعمار سوريا

اعتبر ممثل ​روسيا​ الدائم لدى ​الاتحاد الأوروبي​، ​فلاديمير تشيجوف​، أن دول الاتحاد غير جاهزة سياسيا للمشاركة الكاملة في إعادة إعمار سوريا في المرحلة الحالية.

وأكد تشيجوف على هامش قمة الاتحاد الأوروبي - أوراسيا - ​الصين​ للأعمال المتعقدة في العاصمة اليونانية ​أثينا​ أنه "حتى الآن لا توجد الجاهزية السياسية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة كاملة النطاق في إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب"، مشيراً الى أن "الاتحاد الأوروبي يربط مشاركته في إعادة إعمار سوريا بإطلاق عملية الانتقال السياسي هناك، وفي الوقت نفسه دول الاتحاد تقدم مساعدات إنسانية لسوريا عبر مؤسسات ​الأمم المتحدة​، على الأغلب، وتشارك قدر الإمكان وبنشاط في عمل ​مجموعة "أصدقاء سوريا".​