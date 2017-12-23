مليون و200 ألف سوري عادوا إلى مناطق سكنهم

شهدت مناطق كثيرة خلال العام المنصرم استقراراً بعد أن تمكن الجيش العربي السوري من استعادتها وأدى هذا الاستقرار إلى عودة الكثيرين من السوريين إلى مناطق سكنهم حيث قدرت إحصاءات غير رسمية عدد السكان الذين عادوا إلى الأحياء الشرقية من حلب بنحو 600 ألف نسمة منذ تحريرها قبل عام ومثلهم عادوا إلى ريف المحافظة الشرقي بعد أن استعاده الجيش العربي السوري.





ونقلت مصادر أهلية في المناطق الشرقية لحلب الذي يشكل أكثر من نصف مساحة المدينة قولها إن الجهود الكبيرة التي بذلت وفي زمن قياسي لفتح الشوارع وترحيل الأنقاض وإعادة خدمات البنية التحتية شجعت السكان على العودة بقوة إلى منازلهم على الرغم من حجم الدمار الكبير الذي أحدثه الإرهابيون في بعض الأحياء.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الأحياء شهدت افتتاح الكثير من محالها التجارية وورشها الصناعية التي وفرت فرص عمل واعدة، فعلتها أعمال التشييد والبناء وسبقها توفير الخدمات الأساسية من أفران ومدارس ومراكز صحية ومخافر ونقاط شرطية.

وبينت المصادر أن اهتمام الحكومة بعودة الأهالي وتأمين ما يلزمهم من مقومات الحياة شجعهم على إعادة استيطان قراهم وبلداتهم وخصوصاً في دير حافر ومسكنة والخفسة والتي شهدت انتعاشاً ملحوظاً في زراعة الأراضي التي توفر الحبوب والخضروات للمحافظة باعتبارها خزانها الغذائي.



