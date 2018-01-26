مليون ونصف مليون بواية إنترنت بالخدمة في سورية

اكد الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة في تصريح اعلامي انه تم في مجال الاتصالات اعادة بناء الشبكة بطريقة تضمن بقاء الاتصال بين المحافظات واستثمار القائم منها والحفاظ عليه بعد أن دمر الارهاب نحو1 ونصف مليون خط من أصل 4.5 ملايين خط في الخدمة.‏





وبين الظفير انه تم التركيز على اعادة الخدمة الى المناطق المحررة وبخاصة مدينة حلب حيث جرى العمل على انشاء مسار جديد وطويل بدل المسارات المعطلة قبل تحريرها، وبعد التحرير اعيدت خدمات الاتصالات الى المدينة و ركب فيها نحو 70 الف بوابة انترنت من أصل 300 ألف بوابة انترنت تم تركيبها في مختلف المحافظات.‏





وأكد الوزير أن عدد بوابات الانترنت العاملة حاليا في عموم البلاد يبلغ مليونا ونصف المليون بوابة وهو ما اعتبره طبيعيا كباقي الدول المجاورة مقارنة بعدد الخطوط العاملة حيث تبلغ نسبة البوابات لعدد الخطوط ما يقارب 45%‏





كما تمت اعادة الاتصالات الهاتفية الى مدينتي دير الزور والبو كمال ويجري العمل حاليا على اعادة تأهيل الكابل الضوئي القادم من دير الزور الى حمص عبر تدمر التي سيتم اعادة خدمة الانترنت فيها باقرب وقت ممكن.‏





وفي مجال تقانة المعلومات اوضح وزير الاتصالات والتقانة انه تم بالتعاون مع وزارة المالية والعدل الانتهاء من تطوير منظومة قرارات الحجوزات الاحتياطية وهو قيد التجريب حاليا لمدة ثلاثة أشهر وبمجرد اطلاقه ينتهي العمل بالتعاميم الورقية المكلفة والتي تحمل اخطاء كثيرة.‏





وفيما يتعلق بالبريد فتم اصدار قانون جديد للبريد تتحول بموجبه مؤسسة البريد الى مشغل عام باسم «السورية للبريد» تنظم عملها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي اوكل اليها تنظيم عمل سوق الاتصالات الى جانب سوق البريد.‏





كما تم ادخال تقنية ip أو بروتوكولات الانترنت لاستبدال الشبكة الهاتفية التي لاتزال تعمل بالتقنية الرقمية وتم حاليا وضع النواة المركزية لهذه التقنية وتركيب 200 الف رقم هاتفي فيما يتم استبدال الشبكة القديمة تباعا حيث يتطلب تنفيذ المشروع مدة 10 سنوات.‏





وبين الدكتور الظفير أن التوسع في نشر البوابات تطلب العمل على توسيع المسارات العاملة حاليا وهذا ما تم بين طرطوس والاسكندرية، كما تم رفع سعة المسار ما بين طرطوس وقبرص من سعة 80 غيغا الى 400 غيغا واصبحت بالخدمة عام 2017، ويتم العمل حاليا بالتعاون مع الجانب القبرصي على دراسة تنفيذ مشروع ثالث هام واستراتيجي ما بين طرطوس وقبرص.‏





وأشار الظفير الى تمكن الوزارة خلال العام 2017 من توفير خدمة الانترنت للمؤسسات الحكومية في دمشق عن طريق الكوابل الضوئية بسرعة تصل الى 100ميغا، مبينا انه سيتم وضعها في عدة محافظات اخرى خلال هذا العام وهي حلب وحمص وحماة .‏





اما في مجال الاتصالات اللاسلكية فتم توريد 128 طرفية لاسلكية محمولة باليد لمشروع راديو تاكسي .‏





ومن خلال مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي تم اطلاق خدمات الجيل الرابع لنسبق بذلك دولا كثيرة في المنطقة، كما تم التوسع في خدمات الجيل الثالث وتطبيقاته وفي هذا السياق اشار الدكتور الظفير الى مشروع iptv أو التلفزيون عبر بوتوكلات الانترنت الذي تم الاتفاق على اطلاقه بالتعاون مع وزارة الاعلام.‏





كما تم الاتفاق بين وزارة المالية والاتصالات على شروط تقديم خدمة التصريح عن الاجهزة الخليوية للافراد لادخال الاجهزة عبر قنوات نظامية.‏





الثورة



