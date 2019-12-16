النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
«البنتاغون»: أميركا ستنسحب من سورية في حال هزيمة داعش!
أكبر قافلة أميركية إلى سوريا للسيطرة على حقول النفط في الحسكة ودير الزور
«ديلي ميل» تؤكد تلاعب «حظر الأسلحة» بتقرير هجوم دوما المزعوم
الاحتلال التركي يواصل التغيير الديموغرافي والتتريك
استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده

"مليون مصباح" لإضاءة (شجرة وطن) في بلدة بصير بريف درعا

أضاءت رعية القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك في بلدة بصير بريف درعا أكبر شجرة ميلاد بعنوان “شجرة وطن” وذلك استعدادا لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وعلى وقع أنغام الفرقة النحاسية وتراتيل العيد وبحضور شعبي ورسمي قدم عدد من أطفال وشباب الرعية وجوقة الفرح لوحات فنية ووصلات اغان ميلادية تجسد معاني ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

الكاهن منور البخيتان راعي كنيسة القديس جوارجيوس في بصير اشار إلى معاني ميلاد السيد المسيح عليه السلام رسول المحبة والسلام مؤكدا أن الاحتفال بإضاءة شجرة وطن من بصير رسالة لكل العالم بعودة الأمن والاستقرار.

صاحب المبادرة سامر المهنا لفت إلى أن شجرة وطن عندما تضاء من حوران فهي دليل على عودة الفرح بعد غياب لسنوات.

فريد العجوري من أهالي البلدة أوضح أن الشجرة تعني المحبة والسلام وتبعث برسالة سلام من بصير إلى كل سورية مؤكدا أن إضاءة الشجرة بحضور كل مكونات الشعب السوري دليل على تلاحم الشعب والجيش.

ويبلغ طول الشجرة التي أضيئت في بهو كنيسة القديس جوارجيوس 27 مترا وقاعدتها 11 مترا ومضاءة بمليون مصباح.

 

 


سانا