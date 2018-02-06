مليون دولار منحة لمشفى الأطفال في دمشق
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان زار وفد من منظمة الصحة العالمية أمس الهيئة العامة لمشفى الأطفال الجامعي بدمشق وقدم منحة دوائية بقيمة مليون دولار مخصصة لعلاج الاطفال المصابين بمرض السرطان الذين يتلقون العلاج بالمشفى.
وقالت ممثلة المنظمة فى سورية اليزابيث هوف إن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان مشيرة إلى أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لتأمين منحة إضافية من أجل توفير العلاج لمرضى السرطان في المشافي الأخرى بالمحافظات،مضيفة أن المنظمة تدعم السجل الوطني التابع لدائرة مكافحة السرطان في وزارة الصحة والذي يقوم بتتبع الواقع الراهن للمرضى على مستوى سورية من حيث الإصابة والوفيات والاحتياجات، ووفق السجل الوطنى للسرطان يبلغ عدد المصابين بالسرطان في سورية نحو 140 ألف مريض يتلقون العلاج وهناك 25 ألف إصابة جديدة تسجل كل عام.
من جانبه بيّن مدير عام الهيئة الدكتور مازن الحداد أنه تتم معالجة الأطفال المصابين بمرض السرطان وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية وكل مريض على حدة حسب نوع المرض الذي يعاني منه مشيراً إلى أن كل بروتوكول يضم عدداً من الأشواط تطبق على مدى أسابيع وأشهر، لافتاً إلى أن تطور طرق وأساليب الكشف المبكر عن السرطان ساهم بتقديم العلاج بشكل أسرع وإنقاذ حياة الكثيرين من المرضى حيث يستقبل المشفى سنوياً نحو 7 آلاف طفل مصاب بالسرطان ما بين قبول وعلاج وعزل مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية كانت رديفاً وداعماً للمشفى خلال فترة الأزمة سواء من ناحية تقديم الأدوية أو الأجهزة الطبية وحتى بتقديم الدعم المالي واليوم العالمي للسرطان هو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان فى الرابع من شهر شباط لرفع الوعي العالمي بمخاطر المرض وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر والعلاج.
المصدر: الثورة
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