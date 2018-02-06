مليون دولار منحة لمشفى الأطفال في دمشق

وقالت ممثلة المنظمة فى سورية اليزابيث هوف إن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان مشيرة إلى أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لتأمين منحة إضافية من أجل توفير العلاج لمرضى السرطان في المشافي الأخرى بالمحافظات،مضيفة أن المنظمة تدعم السجل الوطني التابع لدائرة مكافحة السرطان في وزارة الصحة والذي يقوم بتتبع الواقع الراهن للمرضى على مستوى سورية من حيث الإصابة والوفيات والاحتياجات، ووفق السجل الوطنى للسرطان يبلغ عدد المصابين بالسرطان في سورية نحو 140 ألف مريض يتلقون العلاج وهناك 25 ألف إصابة جديدة تسجل كل عام.‏

وقالت ممثلة المنظمة فى سورية اليزابيث هوف إن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان مشيرة إلى أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لتأمين منحة إضافية من أجل توفير العلاج لمرضى السرطان في المشافي الأخرى بالمحافظات،مضيفة أن المنظمة تدعم السجل الوطني التابع لدائرة مكافحة السرطان في وزارة الصحة والذي يقوم بتتبع الواقع الراهن للمرضى على مستوى سورية من حيث الإصابة والوفيات والاحتياجات، ووفق السجل الوطنى للسرطان يبلغ عدد المصابين بالسرطان في سورية نحو 140 ألف مريض يتلقون العلاج وهناك 25 ألف إصابة جديدة تسجل كل عام.‏