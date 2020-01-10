ملياردير ياباني يمنح متابعيه على "تويتر" 9 ملايين دولار

يقدم الملياردير وقطب صناعة الأزياء الياباني يوساكو مايزاوا، نحو 9 ملايين دولار لمتابعيه على تويتر، فيما وصفه بـ"تجربة اجتماعية" لمعرفة ما إذا كانت الأموال ستساعد في تعزيز سعادتهم.



ومن المقرر أن يمنح يوساكو مايزاوا مليون ين، أو ما يعادل 9000 دولار، لألف من متابعيه على تويتر تم اختيارهم عشوائيا من بين أولئك الذين أعادوا نشر تغريدة له قام بنشرها على حسابه في تويتر في الأول من يناير الجاري، حيث سيتم تعقب تأثير المال عليهم بواسطة استطلاع عادي للرأي.



وقال مايزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، على يوتيوب "إنها تجربة اجتماعية جادة"، مضيفا أنه يأمل أن تجذب اهتمام الأكاديميين وخبراء الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



ومن المعروف أن ميزاوا يشتهر بإنفاقه الكبير على اللوحات الفنية والسيارات الرياضية، ولكن لديه أيضا ميل للتأمل في أفكار مثل عالم خال من المال.



وربط الملياردير الياباني الهبة بفكرة الدخل الأساسي، أو نظرية توفير مدفوعات دورية بدون قيود لجميع المواطنين، والتي اكتسبت جاذبية في بعض الأوساط السياسية وبدعم من المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية أندرو يانغ.



وقال كبير الاقتصاديين في "معهد أبحاث حياة داي إيتشي" توشيهيرو ناغاهاما إن "الأساسي" هنا تعني "الحد الأدنى المعتاد الذي يوفر الشعور بالأمان، وما يقدمه مايزاوا مختلف تماما".



وأوضح مايزاوا أنه بالنظر إلى أنه "لديه المال ووقت الفراغ" لتسديد المدفوعات، فقد شعر بالحاجة إلى محاولة إثارة نقاش أكبر حول مزايا النظرية في اليابان.



وأشار ناغاهاما إلى أن فكرة الحصول على دخل أساسي عالمي اكتسبت دعما بشأن المخاوف من أن التكنولوجيا، مثل الذكاء الصناعي، ستؤدي إلى القضاء على عدد كبير من الوظائف.



وتعد هذه المبادرة الثانية التي يقدمها رجل الأعمال الياباني بشأن إعادة نشر تغريدة له، ولكن المكافأة هذه المرة كانت أكبر.



واستطاع مايزاوا كسر الرقم القياسي لأكثر التغريدات انتشارا على موقع "تويتر"، عندما وعد بتقديم مكافأة تقترب من مليون دولار لمئة شخص مقابل إعادة تغريداته.



وفي غضون 48 ساعة، تمت إعادة تغريدات مايزاوا، نحو 5.6 ملايين مرة، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ "تويتر".



وكان مايزاوا قد حصل في شهر نوفمبر الماضي على عائدات وصلت إلى 900 مليون دولار خلال بيع أعماله التجارية عبر الإنترنت "زوزو إنك" إلى مجموعة "سوفت بانك".



ويتابع مايزاوا، الذي احتل عناوين الصحف مؤخرا بعد انفصاله عن صديقته الممثلة وعارضة الأزياء أيامي غوريكي، ما يقرب من 7 ملايين شخص لحسابه على تويتر.



يشار إلى أن مايزاوا كان قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه دفع مبلغا، لم يكشف عنه، إلى الملياردير إيلون ماسك، حتى يحظى بفرصة أن يكون أول سائح فضائي على متن رحلة تخطط لها شركة "سبيس أكس" التي يمتلكها ماسك في مطلع عام 2023.