مليارات السوريين تتتداول في بورصة أبو ظبي

بلغت قيمة تداولات المستثمرين السوريين في “سوق أبوظبي للأوراق المالية” خلال نحو 8 أعوام (2013 – أيلول 2020) حوالي 10.84 مليار درهم (ما يعادل 3.7 تريليون ليرة سورية بحسب نشرة مصرف سورية المركزي الجارية).



ووفقاً لبيانات السوق احتل السوريون المرتبة الرابعة من حيث التدولات خلال أغلب الأعوام على المستوى العربي دون احتساب دول “مجلس التعاون الخليجي”، باستثناء 2014 احتلو المرتبة الثالثة بتداولات حوالي 5.592 مليار درهم (1.912 تريليون ليرة).



ونفذ المستثمرون السوريون خلال 8 أعوام عمليات شراء بنحو 5.394 مليار درهم (1.844 تريليون ليرة)، قابلها عمليات بيع بحوالي 5.445 مليار درهم (1.862 تريليون ليرة).



وشكلت تداولات المستثمرين السوريين نسبة حوالي 1.25% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي المالي والبالغة حوالي 863.7 مليار درهم (ما يعادل 29.5 تريليون ليرة).



وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة تداولات السوريين نحو 260 مليون درهم (88.87 مليار ليرة)، منها نحو 136.572 مليون درهم (46.699 مليار ليرة) قيمة عمليات الشراء، وحوالي 123.23 مليون درهم (42.171 مليار ليرة) عمليات البيع، ليبلغ صافي المشتريات نحو 13.252 مليون درهم (4.528 مليار ليرة).



وبلغت تداولات السوريين في السوق المالية خلال العام الماضي 2019 نحو 285.28 مليون درهم (97.548 مليار ليرة)، مشكلين 0.31% من إجمالي التداولات في السوق والبالغة 113.635 مليار درهم (38.856 تريليون ليرة).



وتأسس سوق أبوظبي عام 2000، وتمت ترقيته في 2014 إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري “مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال” و”ستاندرد آند بورز داو جونز”، وتصنيفه سوقاً ناشئاً أيضاً من قبل مؤشر “فوتسي” عام 2009, ومؤشري “ستاندرد آند بورز” و “راسل انفاستمنت” في 2011.

( 1 درهم إماراتي = 341.94 ليرة سورية ) حسب نشرة “مصرف سورية المركزي”.



المصدر: الاقتصادي