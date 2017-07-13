مليار و20 مليون ليرة قيمة الاستثمار الجديد لمول قاسيون.

رسا المزاد العلني الذي أقامته المؤسسة السوريةللتجارة اليوم بإشراف الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس عمار محمد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة والمخصص لاستثمار مول قاسيون على مبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية بالسنة بعد أن كانت قيمة استثماره سابقاً 20 مليون ليرة سورية.

وأوضح المهندس عمار محمد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة في تصريح له أنه شارك في المزاد تسعة عشر مستثمراً من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية تم قبولهم من أصل ثلاثين مستثمرا تقدموا للمشاركة في هذا المزاد.

وأوضح المهندس عمار محمد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة في تصريح له أنه شارك في المزاد تسعة عشر مستثمراً من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية تم قبولهم من أصل ثلاثين مستثمرا تقدموا للمشاركة في هذا المزاد.

وأكد محمد أن جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة التي كانت مستثمرة سابقا ولم تدرها المؤسسة سيتم عرضها لاحقاً للمزاد العلني في الأوقات المناسبة وستطرح للاستثمار بشكل صحيح مبينا أن لدى المؤسسة فنادق ومولات وصالات في مواقع متميزة في العديد من المحافظات ستطرح كلها للاستثمار.

وأكد محمد أن جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة التي كانت مستثمرة سابقا ولم تدرها المؤسسة سيتم عرضها لاحقاً للمزاد العلني في الأوقات المناسبة وستطرح للاستثمار بشكل صحيح مبينا أن لدى المؤسسة فنادق ومولات وصالات في مواقع متميزة في العديد من المحافظات ستطرح كلها للاستثمار.