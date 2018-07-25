مليار ليرة لإقراض ” النساء”…

وقّع المصرف الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ووزارة الزراعة على اتفاقية لإقراض النساء الريفيات وفق الآلية المعتمدة ضمن الاتفاق المالي والإداري الموقّع بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمصرف الزراعي التعاوني وبسقف مبلغ إجمالي لا يتجاوز مليار ليرة.‏

الاتفاق نص على تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية وأن تكون إدارة المشروع ممثل بكل من مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ودوائرها بالمحافظات والمصرف الزراعي التعاوني والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أما الجهة المستفيدة فهي كل من تقوم بالاستثمار في مجال المشروع وفي المحافظات الآمنة تحديداً، حيث يقع على عاتق إدارة المشروع اختيار المستفيدات وفق معايير تحددها إدارة المشروع وموافاة فرع المصرف المعني بقائمة ممن تم اختيارهن للحصول على براءة ذمة وإخضاعهن لحزمة تدريبية في مجال المشاريع المخطط لها، إلى جانب قيام إدارة المشروع بتدريب النساء الريفيات اللواتي تم اختيارهن ومن ثم إعداد قوائم بأسماء اللواتي أنهين الدورة التدريبية اللازمة وإرسالها إلى مديرية القروض في الإدارة العامة للمصرف مرفقة بدراسات جدوى اقتصادية مبسطة لكل مشروع.‏



الاتفاقية حددت سقف القرض بـ 60% من تكلفة المشروع الكلية (باستثناء قيمة البناء) وحسب استعلامات الفرع أيهما أقرب وبما لا يتجاوز 2 مليون ليرة للمشروع الواحد، يصرف على دفعتين كل منهما 50% من مبلغ القرض بمعدل فائدة بمقدار 10% سنوياً تحتسب على مبلغ القرض بطريقة احتساب الفائدة البسيطة من تاريخ صرف الدفعة الأولى منه، موزّعة على 6% تدفعها المستفيدة على مبلغ القرض و4% يتحملها صندوق المعونة الاجتماعية، أما مدة القرض وكحد أقصى فتصل إلى خمس سنوات يستحق القسط الأول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى على أن يسدد مبلغ القرض على عشرة أقساط نصف سنوية كما تخضع القروض الممنوحة إلى نظام متابعة واستثمار القروض المعمول به لدى المصرف الزراعي.‏



المصدر: الثورة