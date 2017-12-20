مليار ليرة غرامات حصلتها «الجمارك» من قضايا التزوير والتلاعب بالبيانات منذ بداية العام

كشف مدير عام الجمارك فواز أسعد أن عدد القضايا المحققة في مديرية مكافحة التهريب بفواتير مغايرة للحقيقة منذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر كانون الأول 11 قضية تجاوزت قيمتها 490 مليون ليرة في حين سجلت غراماتها نحو مليار ليرة، وبلغ حجم الرسوم الخاصة بهذه القضايا 142 مليون ليرة.

كما أوضح المدير العام أن كافة هذه القضايا تم عقد التسويات حولها ومعالجتها وفق الأنظمة المعمول بها، وكان تقرير مشابه صدر بالجمارك عن النصف الأول من العام الحالي، أوضح أن معظم هذه القضايا تعود لمواد مختلفة أهمها المتممات الغذائية وقطع تبديل السيارات والعديد من المواد الأولية للأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية إضافة للألبسة ومادة الشعير العلفي وغيرها.

كما أوضح المدير العام أن كافة هذه القضايا تم عقد التسويات حولها ومعالجتها وفق الأنظمة المعمول بها، وكان تقرير مشابه صدر بالجمارك عن النصف الأول من العام الحالي، أوضح أن معظم هذه القضايا تعود لمواد مختلفة أهمها المتممات الغذائية وقطع تبديل السيارات والعديد من المواد الأولية للأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية إضافة للألبسة ومادة الشعير العلفي وغيرها.