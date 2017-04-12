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ملكة بريطانيا تثير غضب حفيدها

تعرض ملكة بريطانيا مجموعة من القطع الفنية المصنوعة من العاج في معرض جديد يقام بقصر ساندرينغهام (شرقي إنكلترا) لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال الهند، ويشمل مجموعة من القطع الفنية البديعة المنقوشة على العاج.
ويتوقع البعض أن تثير هذه الخطوة غضب حفيد الملكة الأمير وليام دوق كامبريدج الذي يشن حملات للدفاع عن الحياة البرية.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نبلاء الهند قدموا معظم هذه القطع كهدايا للعائلة الملكية البريطانية في القرنين الـ19، والـ20 قبل أن يتم تجريم تجارة العاج لأنها تهدد بانقراض الفيلة.
وسبق أن ترددت أنباء عن رغبة دوق كامبريدج في تدمير جميع القطع العاجية الموجودة بحوزة العائلة الملكية والتي يقدر عددها بألف و200 قطعة، رغم اعتبار الكثير منها بمنزلة أعمال فنية مهمة وتاريخية، كما دعا الأمير إلى فرض حظر تام على أي بيع لمنتج عاجي، حتى إذا كان تاريخياً.

وكالات

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