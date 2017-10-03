ملكات: معرض لـ محمود الداود بصالة تجليات

تقيم صالة تجليات للفن التشكيلي في دمشق معرضا للفنان محمود الداود بعنوان ملكات وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم غد.

المعرض الذي يستمر لغاية الـ 18 من الشهر الجاري يقدم عبره الداود تجربة فنية تستند إلى روح الفنان الإبداعية بقوامها الأنثوي التي أشبعت ألما جراء الحرب ضد سورية لكنها ترفض الموت حيث نفذ إلى ذلك عبر الطبيعة بأشجارها الغريبة وبتشكيلاتها اللونية وبتكويناتها غير المألوفة.