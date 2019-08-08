ملك تايلاند يتزوج عشيقته بحضور زوجته الملكة !

أقام ملك تايلاند، ماها فاغيرالونغكورن، حفل زفاف أسطوريا للزواج من عشيقته بحضور زوجته الملكة، في مشهد غريب، تحولت فيه العشيقة إلى قرينة ملكية.



وبإتمام حفل الزفاف يكون ملك تايلاند البالغ من العمر 66 عاما قد جعل من عشيقته "الزوجة الملكية النبيلة"، وذلك في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.



وقام الملك بالزواج من سنينات ونغفاغيرأباكدي، 34 عاما، التي كانت تعمل ممرضة وحارسة في الجيش، في حفل بمناسبة عيد ميلاده الـ 67.



والغريب أن زوجته الملكة سوثيدا وليست عروسه الجديدة هي من جلس بجوار الملك العريس أثناء حفل الزفاف .ويأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من اقتران الملك بزوجته الحالية، سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، التي كانت مضيفة طيران.



الملك الذي سبق وتزوج أربع مرات، أقدم على هذه الخطوة علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ العام 1932، حيث كانت المرة الأخيرة التي يعطى فيها لقب "الزوجة الملكية النبيلة" في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة ما عدا الملك راما الثامن الذي لم يتزوج أبدا في العلن.



موقع "فوكس نيوز"