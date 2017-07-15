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ملك إسبانيا أقام 5000 علاقة مع نساء

كشف كتاب صادر في إسبانيا عن أن مجمل العلاقات التي أقامها الملك الإسباني الحالي ملك إسبانيا أقام 5000 علاقة مع نساءبلغ أكثر من 5000 علاقة فقط لا غير.وأصدر كتاب جديد للكاتب أماديو مارتينيز إنغليز، يكشف به عن عدد العشيقات لملك إسبانيا الحالي وبعض الأسرار الحميمة من حياته.
وجاء في الكتاب، أن الملك الحالي، 79 عاما، كان على هوس شديد بالعلاقات الحميمة، وأضاف أن “مجمل العلاقات التي أقامها بلغ أكثر من 5000 علاقة، وقد حاول أيضا ضم الأميرة البريطانية الراحلة ديانا إلى لائحته”.
وأكد الكاتب الاسباني أن “الملك التقى بين العامين 2005 و2014 أي حين كان عمره يراوح بين 67 و76 عاماً أكثر من 191 امرأة”، مضيفاً أن “الملكة فاجأته ذات يوم في وضعية حرجة مع ممثلة تدعى سارة مونتييل”.
جدير بالذكر أنه تم انتشار إشاعات تفيد بأن المخابرات الإسبانية دفعت أموالاً طائلة لملكة جمال إسبانيا برابرا راي، لكي تكتفي بالصمت عن علاقتها مع الملك الحالي

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