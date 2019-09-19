ملفات فساد كبرى تعالج من قبل القيادة المركزية

كشف الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال عن البدء بمعالجة العشرات من ملفات الفساد من قبل القيادة المركزية للحزب بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة ، لكن ذلك يحتاج إلى وقت والأولوية للملفات الكبيرة، وأكد أن موضوع مكافحة الفساد يأتي في أولويات الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد.



جاء ذلك خلال حضوره أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.



وأكد هلال أن الكثير من الفاسدين أصبحوا الآن في السجون ولن تتوقف عملية المحاسبة لكل من أساء إلى الوطن وخان المسؤولية التي كلف بها، وذلك في إطار محاربة الفساد وهذا عنوان كبير جدا يلقى كل الاهتمام والمتابعة ، لأن ما تم تخريبه خلال سنوات الحرب على سورية ليس قليلاً، وقد طال هذا التخريب العقول والبيئة بكل مكوناتها، لكن الحبل ليس متروكا على الغارب، وكل ملفات الفساد التي تم توثيقها وقدمت عليها الأدلة موضوعة الآن على الطاولة ، والقيادة المركزية للحزب تتابع هذه الملفات ولن يسمح باستمرار أي حالة فساد.



وبين هلال أن الحفاظ على القطاع العام كان ومازال وسيبقى خطاً أحمر، وهذا محدد في إستراتيجيتنا الوطنية، وأثبتت التجربة وخصوصا خلال هذه الحرب انه لولا القطاع العام الوطني الذي شكل رديفا قويا لسقطت البلاد اقتصاديا.







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