ملف المعابر على نار ساخنة

مع إعلان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، ترحيب دمشق بالتغيير الإيجابي الذي طرأ على الموقف الأردني من الأزمة السورية، ترددت أنباء عن موافقة ميليشيات مسلحة، على تسليم معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية للجيش السوري.

وقال علوش، وفق وكالة «سبوتنيك»: «برز التغير الحقيقي في العلاقات في الأشهر الأخيرة، والسبب الرئيسي هو تغيير موازين القوى على الأرض الذي انعكس بدوره على التغير في مواقف بعض الدول»، وأضاف: «نرحب حالياً بكل التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الأردن ونتلقاها بإيجابية أيضاً».