ملف المعابر على نار ساخنة
مع إعلان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، ترحيب دمشق بالتغيير الإيجابي الذي طرأ على الموقف الأردني من الأزمة السورية، ترددت أنباء عن موافقة ميليشيات مسلحة، على تسليم معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية للجيش السوري.
وقال علوش، وفق وكالة «سبوتنيك»: «برز التغير الحقيقي في العلاقات في الأشهر الأخيرة، والسبب الرئيسي هو تغيير موازين القوى على الأرض الذي انعكس بدوره على التغير في مواقف بعض الدول»، وأضاف: «نرحب حالياً بكل التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الأردن ونتلقاها بإيجابية أيضاً».
من جهتها نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، عن مصدر مطلع في دمشق قوله: إن «مركز المصالحة الروسي يقوم بجمع ممثلين عن دمشق والميليشيات المسلحة، للتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق حول المعبر»، مشيراً إلى أن «السلطات الأردنية مارست ضغطاً على المسلحين، وسط اهتمام عمان بعودة التجارة بين البلدين، إذ بلغت خسارة الأردن بسبب قطع الطريق التجاري أكثر من 800 مليون دولار سنوياً».
وقال المصدر: إن «المباحثات تكثفت مع الميليشيات المسلحة لفتح الطريق من خربة غزالة إلى معبر نصيب، وإعادة سيطرة الحكومة على المعبر الحدودي».
الوطن
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