لافروف لتيلرسون: الولايات المتحدة ضيف غير مدعو في سورية
الدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في إدلب
بعد «الزكف».. أنباء عن استعدادات أميركية للانسحاب من قاعدة «التنف»
«ضجّة» المناهج بين أسئلة مجلس الشعب وأجوبة وزير التربية
موسكو وواشنطن تحدّثان تفاهمات دير الزور: سباق النفط يتسارع
الجيش سيطر على قرى وتلال حاكمة جديدة في جب الجراح ،وغزوة «النصرة» فشلت.
انتخابات فدرلة «كردية» اليوم
الذهب الأسود في الشرق السوري
أزمة المناهج تحت قبة مجلس الشعب
الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.
الجيش يفتح ممرات إنسانية في دير الزور
ألمانيا: القبض على عراقيين وسوري بشبهة الانتماء ل”داعش”
استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة: مغامرة «جهادية» في حماة
داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة

ملف المعابر على نار ساخنة

مع إعلان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، ترحيب دمشق بالتغيير الإيجابي الذي طرأ على الموقف الأردني من الأزمة السورية، ترددت أنباء عن موافقة ميليشيات مسلحة، على تسليم معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية للجيش السوري.

وقال علوش، وفق وكالة «سبوتنيك»: «برز التغير الحقيقي في العلاقات في الأشهر الأخيرة، والسبب الرئيسي هو تغيير موازين القوى على الأرض الذي انعكس بدوره على التغير في مواقف بعض الدول»، وأضاف: «نرحب حالياً بكل التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الأردن ونتلقاها بإيجابية أيضاً».

من جهتها نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، عن مصدر مطلع في دمشق قوله: إن «مركز المصالحة الروسي يقوم بجمع ممثلين عن دمشق والميليشيات المسلحة، للتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق حول المعبر»، مشيراً إلى أن «السلطات الأردنية مارست ضغطاً على المسلحين، وسط اهتمام عمان بعودة التجارة بين البلدين، إذ بلغت خسارة الأردن بسبب قطع الطريق التجاري أكثر من 800 مليون دولار سنوياً».

وقال المصدر: إن «المباحثات تكثفت مع الميليشيات المسلحة لفتح الطريق من خربة غزالة إلى معبر نصيب، وإعادة سيطرة الحكومة على المعبر الحدودي».

الوطن

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.