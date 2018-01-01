ملتقى سوري – روسي في شباط القادم

بناءً على نتائج اجتماعات اللجنة السورية – الروسية المشتركة التي عقدت في سوتشي في شهر تشرين الأول للعام الجاري تقرر عقد ملتقى بين رجال الأعمال الروس والسوريين من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين وأخذ القطاع الخاص دوره في هذا الجانب، لكن وقتها لم يحدد توقيتاً محدداً لإقامته على نحو أكيد مع احتمالية أن ذلك في شباط القادم.

وفي هذا الصدد أكدت رانيا أحمد مديرة العلاقات الاقتصادية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم التنسيق لعقد ملتقى في شباط القادم وأن مجلس الأعمال الروسي السوري هو من يقوم بالتحضير لهذا الملتقى، مشيرة إلى أن توقيت الملتقى شبه المعتمد لهذا الملتقى هو 26 شباط القادم.

وفي هذا الصدد أكدت رانيا أحمد مديرة العلاقات الاقتصادية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم التنسيق لعقد ملتقى في شباط القادم وأن مجلس الأعمال الروسي السوري هو من يقوم بالتحضير لهذا الملتقى، مشيرة إلى أن توقيت الملتقى شبه المعتمد لهذا الملتقى هو 26 شباط القادم.

وعن المواضيع والمحاور التي سيتم طرحها في الملتقى بينت أحمد أن الملتقى الذي سيجمع رجال الأعمال والمستثمرين الروس والسوريين سيتم خلاله طرح فرص استثمارية والاتفاق على عقود تجارية بين البلدين، إضافة إلى طرح المشكلات التي تعوق التبادل التجاري، وأيضاً هناك جوانب متعلقة بالمشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.

وعن المواضيع والمحاور التي سيتم طرحها في الملتقى بينت أحمد أن الملتقى الذي سيجمع رجال الأعمال والمستثمرين الروس والسوريين سيتم خلاله طرح فرص استثمارية والاتفاق على عقود تجارية بين البلدين، إضافة إلى طرح المشكلات التي تعوق التبادل التجاري، وأيضاً هناك جوانب متعلقة بالمشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.