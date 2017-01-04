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ملايين الهواتف تودع الواتس آب

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتس آب ودّعوا التطبيق مع دخول عام 2017، بعد أن طورت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.
وأعلنت الشركة أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديدة، وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام «واتس آب».
وأوضحت الشركة أن التطبيق سيتوقف على هواتف «آيفون «3 جي إس»، التي تعمل بنظام التشغيل (iOS 6).
أما هواتف أندرويد فلن يعمل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر في الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها، وأشارت إلى أن أصحاب هواتف «ويندوز فون 7» (Windows Phone 7) لن يكونوا قادرين على استخدام واتس آب أيضاً.

وكالات

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