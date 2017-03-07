ملاحقة فلول “داعش” في تدمر والقريتين ,إحباط هجوم نقطة عسكرية بدرعا البلد

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري هجوما لإرهابيي “جبهة النصرة” على إحدى النقاط العسكرية في منطقة درعا البلد.



وذكر مصدر عسكري أن “وحدات الجيش نفذت صباح اليوم عمليات دقيقة على تجمعات ومحاور تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد ومخيم النازحين وحيي الكرك والعباسية وشمال غرب جامع بلال الحبشي بمدينة درعا”.



وذكر المصدر أن العمليات “أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.



وبين المصدر أن وحدة من الجيش قضت “على مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” هاجمت إحدى النقاط العسكرية شمال غرب جامع بلال الحبشي في درعا البلد”.



وأحبطت وحدات الجيش سلسلة هجمات لمجموعات ارهابية منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” على عدد من المحاور والنقاط العسكرية في درعا البلد خلال الشهر الماضي ودمرت لهم عشرات الاليات والمفخخات ومرابض الهاون وراجمات الصواريخ.



-في هذه الأثناء قضت وحدة من الجيش على عدد من إرهابيي “داعش” خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب وقطع خطوط الإمداد بين ريف سلمية الشرقية والريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش “نفذت عمليات مكثفة صباح اليوم مصحوبة برمايات مركزة من سلاح المدفعية على تجمعات ومقرات ارهابيي “داعش” في قرية البرغوتية بريف سلمية الشرقي”.



وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن “القضاء على عدد من ارهابيي التنظيم التكفيري واصابة آخرين وتدمير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش”.



وتقوم وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية بصد اعتداءات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” المنتشرة في أجزاء من ريف سلمية الشرقي على أهالي القرى والمزارع الآمنة ومنعها من تهريب الاسلحة والذخيرة والمرتزقة.



- كما نفذت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص الشرقي صباح اليوم عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقتي تدمر والقريتين.



وأفاد مصدر عسكري بان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مدفعية على تجمعات وتحصينات لإرهابيي “داعش” في الباردة والكتيبة المهجورة والريف الشرقي لمدينتي القريتين وتدمر.



وبين المصدر ان الرمايات أسفرت عن “القضاء على عدد من ارهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عدة اليات بعضها مزود برشاشات متنوعة”.



وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة مدعومة بالطيران الحربي عملية عسكرية منذ مطلع العام الجاري ضد تنظيم “داعش” في الريف الشرقي لحمص أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على عشرات التلال الاستراتيجية وإعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة.

سانا