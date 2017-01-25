ملابس داخلية لحماية النساء من الاغتصاب

ذكرالموقع البريطاني «ديلي ميرور» أن شركة ألمانية بدأت بإنتاج ملابس داخلية مزودة بأقفال ورموز سرية مخصصة لحماية النساء من الاغتصاب.

وأكد المتحدث باسم الشركة المصنعة أن الملابس الداخلية الجديدة مصنوعة من مواد متينة خاصة تجعلها غير قابلة للتمزيق، كما زودت تلك الملابس بأقفال خاصة وأجهزة إنذار، فعند أي محاولة لتمزيق تلك الملابس تصدر صفارات الإنذار الموجودة في الأقفال أصواتاً قوية بتردد 130 ديسيبل.

وذكرت متحدثة باسم الشركة المصنعة أن هناك حاجة حقيقية لحماية النساء من الاغتصاب، وخصوصاً بعد الحوادث التي جرت في ألمانيا ليلة رأس السنة عام 2015.

وقد عرضت الشركة قطعاً من تلك الملابس الداخلية على متجرها الإلكتروني بأسعار 99.9 و149.9 يورو.

وكالات