مكملات الكالسيوم تصيب النساء ببعض الأمراض

تلجأ بعض السيدات لتناول مكملات الكالسيوم الغذائية للمحافظة على صحتهن، وخاصة مع التقدم في العمر وقلة الرغبة في تناول الطعام، إلا أن دراسة سويدية حذرت من ذلك، مؤكدة احتمال ارتباطه بالإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، بعدما تبين سابقاً ارتباطه بالإصابة بالنوبات القلبية لدى السيدات الكبار بالعمر.

وأجرى باحثون من جامعة «جوتنبرج» بالسويد دراسة تم خلالها مراقبة 700 سيدة تراوحت أعمارهن بين 70 و92 عاماً، ولم تكن أي منهن مصابة بالخرف في بداية الدراسة حيث تناول قسم كبير منهن مكملات الكالسيوم بانتظام.

وخلال فترة الدراسة التي استغرقت 5 أعوام، تبين أن تناول مكملات الكالسيوم يضاعف مخاطر الإصابة بالزهايمر من 3 إلى 7 أضعاف وخاصة لدى هؤلاء السيدات اللاتي يعانين من مشاكل في المادة البيضاء في الدماغ والتي تسبب موت خلايا الدماغ.

لكن على الرغم من هذه النتائج، لم يجزم الباحثون العلاقة بين تناول مكملات الكالسيوم والإصابة بالخرف، لأن الآلية التي يمكن أن يحدث بها هذا التأثير لا تزال غير واضحة أمامهم، لكنهم أشاروا إلى أن الكالسيوم ربما يؤثر على الأوعية الدموية، وخاصة أن دراسات سابقة ربطت بين الخرف وبين نقص تدفق الدم في الشرايين.

وكالات