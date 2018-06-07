مكمل غذائي يخفف معاناة مرضى السرطان!

أظهرت دراستان منفصلتان عرضتا في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام في شيكاغو أن الأحماض الدهنية "أوميغا-3" قد تخفف من آلام بعض علاجات السرطان.

ولوحظت الفوائد المرجوة من المكملات الغذائية لزيت السمك لدى بعض مرضى سرطان الثدي والأمعاء، حيث يُعتقد أن "أوميغا-3" يحد من الالتهابات.

وقال الدكتور أندرو إيبستين، الخبير في شركة ASCO: "إنه يضيف إلى قاعدة الأدلة المتعلقة بأهمية العلاجات التكميلية من الناحية الغذائية مثل أوميغا 3، التي قد تدعم مرضى السرطان".

وتعاني نسبة تقارب 50% من النساء اللواتي يتناولن مثبطات الأروماتاز، وهو دواء شائع للنساء بعد سن اليأس المصابات بسرطان الثدي، من آلام في المفاصل. وعادة ما يتم أخذ العلاج بالهرمونات لمدة تترواح بين 5 و10 سنوات بعد الجراحة.

ومع ذلك، فإن 25% تقريبا من المرضى يتوقفن عن تناول الدواء في غضون عامين، لأنهن لا يستطعن تحمل آثاره الجانبية، حسب قول الدكتورة شيري شين، من مستشفى نيويورك Presbyterian.

ووجد تحليل لدراسة أجريت عام 2015 على 249 مريضا، أن أوميغا 3 ساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء البدينات اللواتي يتناولن هذا الدواء.

ويبدو أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد بعض مرضى سرطان الأمعاء أيضا، الذين يعانون من الالتهاب، كما تشير دراسة منفصلة أجراها باحثون في مركز Camargo للسرطان في البرازيل.

كما وجدت دراسة أجريت على 114 مريضا بسرطان المستقيم، أن كبسولات زيت السمك التي أعطيت خلال فترة ما قبل الجراحة، خففت من أعراض المرض.

وفي نهاية العلاج، تراجعت معاناة التبول لدى المرضى، وعانوا في الشهر التالي من ألم أقل عموما.



المصدر: ديلي ميل