مكتبة الأديب عبد السلام العجيلي... بخير

بقي الدكتور حازم في الرقة رافضاً الخروج منها، إلا أن اشتداد المعارك وتركزها في مركز المدينة أجبراه على الخروج تحت ضغوط عائلية. وأظهرت صور واردة من المدينة حصول دمار كبير في منزل الأديب العجيلي. يقول ابنه : «يبدو أن المنزل شهد معارك ضارية، ومن خلال آثار الرصاص والدمار يتضح أنه كان عبارة عن ساحة معركة. الأضرار كبيرة وسأبدأ بالعمل على ترميمه، وإصلاح ما تم تخريبه ليعود كما كان».

بقي الدكتور حازم في الرقة رافضاً الخروج منها، إلا أن اشتداد المعارك وتركزها في مركز المدينة أجبراه على الخروج تحت ضغوط عائلية. وأظهرت صور واردة من المدينة حصول دمار كبير في منزل الأديب العجيلي. يقول ابنه : «يبدو أن المنزل شهد معارك ضارية، ومن خلال آثار الرصاص والدمار يتضح أنه كان عبارة عن ساحة معركة. الأضرار كبيرة وسأبدأ بالعمل على ترميمه، وإصلاح ما تم تخريبه ليعود كما كان».