مكتب الأمم المتحدة: 4 ملايين مواطن في دمشق ومحيطها يفتقرون إلى مياه الشرب

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 4 ملايين مواطن في دمشق ومحيطها يفتقرون إلى مياه صالحة للشرب منذ أكثر من أسبوع.



ونقلت وكالة رويترز عن المكتب قوله في بيان أمس “إن إمدادات المياه من نبع بردى ونبع عين الفيجة التي تخدم نحو 70 بالمئة من دمشق والمناطق المحيطة بها انقطعت لأن البنية التحتية استهدفت بشكل متعمد ما أحدث أضراراً بها”.



وتحاول التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة عين الفيجة ووادي بردى النيل من صمود سكان دمشق وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب التكفيري عبر استهداف خطوط نقل المياه والطاقة.



وقال البيان “إن الأمم المتحدة تشعر بقلق من أن يؤدي انقطاع المياه إلى أمراض تنتقل من خلال المياه الملوثة وخاصة بين الأطفال علاوة على العبء المالي الزائد على الأسر”.



وأعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق خطة طوارئ لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المياه بينها استخدام جميع الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية وإدخال آبار جديدة في الخدمة واستقدام مزيد من صهاريج نقل المياه من المحافظات وذلك بعد اعتداء الإرهابيين على نبعي عين الفيجة وعين حاروش ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.

سانا