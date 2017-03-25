مقهى يوفر أقساما مخصصة للنوم لزبائنه

افتتح مقهى جديد في أحد أحياءطوكيو، يتميز عن بقية المقاهي بتوفيره أقساما مخصصة للنوم للزبائن.



ويحتوي المقهى، الذي افتتح، في 26 من آذار الجاري، على 10 أسرّة، سعر كل منها حوالي 9 آلاف دولار.



كما تم تجهيز الأسرّة بإضاءة وسماعات رأس، ستساعد الزوار على النوم بسرعة.



ووفقا لقوانين المقهى، يمكن للزوار أخذ قسط من الراحة يصل إلى ساعتين، على أن يطلبوا وجبة واحدة مقابل ذلك.



وسيتم تقديم فنجان قهوة نسكافيه بدون كافيين قبل النوم لكل زائر، وقهوة عادية بعد الاستيقاظ من النوم.

وكالات