مقص داخل معدة إمرأة...وسنوات طويلة من المعاناة

عانت امرأة روسية، من آلام حادة وشديدة في معدتها، بعد أن ظل مقص جراحي داخلها لمدة 23 عاماً، ولا يزال موجوداً حتى الآن، حيث نسيه الأطباء خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية.



ويعتقد أن المقص الجراحي طوله يبلغ 6 بوصات على الأقل، وقد عرفت المرأة، وتدعى إيزيتا جوبييفا (62 عاماً)، بالأمر عقب خضوعها لأشعة سينية لتحديد سبب عدم شعورها بالراحة.



حيث ان إيزيتا، وهي من منطقة شمال أوسيتيا، خضعت لعملية ولادة قيصرية عام 1996، ونسي الأطباء المقص الجراحي بداخلها، ما تسبب لها في آلام شديدة طوال هذه المدة، وتلقت الكثير من المسكنات، ما أضر بكبدها.



وقالت إيزيتا: «عندما ظهرت أمامي الأشعة السينية تظهر المقص، لا أتذكر شيئاً بعد ذلك... كنت أبكي، كنت في حالة هستيرية. لسنوات عديدة تعرضت للتعذيب . وما زال المقص الجراحي بداخلي. أنا أتعذب يومياً، ولكني أستعد لإجراء عملية جراحية لأنتهي من هذه الآلام التي تناولت بسببها المسكنات كل يوم حتى تدهورت صحتي».





