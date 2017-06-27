مقتل3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 7 في غارة للطيران السعودي شمال اليمن

قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب سبعة آخرون اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي بمحافظة صعدة شمال اليمن.



وذكر موقع “المسيرة نت” اليمني أن “الغارة استهدفت منزلاً في منطقة الشوارق بمديرية رازح في صعدة وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل واصابة 7 آخرين بجروح إضافة إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار مادية جسيمة في محيطه”.



وفي ردها على العدوان السعودي المتواصل شنت وحدات الجيش اليمنى واللجان الشعبية اليوم هجوماً على مواقع مرتزقة النظام السعودي في محافظة شبوة ملحقة بهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد ودمرت آلية عسكرية.



كما استهدفت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طقماً تابعاً لقوات نظام بني سعود محملاً بالأفراد قبالة منفذ الخضراء بجيزان وأفاد مصدر عسكري بمقتل كل من كانوا على متنه.



وفي سياق متصل استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً لجنود العدوان السعودي في موقع الفريضة بنجران فيما تم في موقع المعنق قنص جندي سعودي وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف موقعي المخروق والسديس بنجران ومواقع جرشب والكسارة وغرب ملحمة في جيزان.



من جهة أخرى أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.



إلى ذلك أعلن مصدر عسكري يمني أن وحدات الجيش استهدفت أمس سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدوان السعودي قبالة سواحل مدينة المخا محققة إصابة دقيقة.



ويشن النظام السعودي عدواناً شاملاً على اليمن منذ أكثر من سنتين مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين ودماراً كبيراً طال البنى التحتية للشعب اليمنى وأدى إلى زيادة معاناته الإنسانية والمعيشية وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى وصف ما يقوم به بالجرائم ضد الإنسانية وإلى مطالبة الدول الغربية بوقف تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وكالات