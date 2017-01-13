مقتل 90 إرهابيا في قصف لطيران الجيش العراقي بالمحور الشرقي للموصل

قتل 90 إرهابيا بقصف لطيرن الجيش العراقي أمس في المحور الشرقي لمدينة الموصل.



وقال مصدر أمني عراقي لـ السومرية نيوز إن “طيران الجيش قصف منطقة يارمجة الشرقية في المحور الشرقي لعمليات تحرير الموصل”.



وأضاف المصدر إن “القصف أسفر عن مقتل 90 ارهابيا وتدمير سيارتين تحملان رشاشات ثقيلة”.



وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لاستعادة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.



من جهتها أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” اليوم عن تحرير حي السلام في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.



وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان.. إن “قوات الرد السريع التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية حررت حي السلام بالكامل في الساحل الأيسر من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه”.



وأضاف يار الله إن “القوات كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات”.



وكانت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” أعلنت في وقت سابق اليوم تحرير حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر للموصل ضمن المحور الشرقي لعملية استعادة المدينة.

وكالات