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مقتل 9 أشخاص في حادث سير جنوب الأردن

قتل 9 أشخاص اليوم وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم بين عدد من السيارات على أحد الطرق جنوب الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر رسمي قوله ان “حادث تصادم وقع اليوم بين شاحنة نقل وحافلة ركاب متوسطة تابعة لإحدى الشركات الخاصة على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة جنوب عمان ما أدى إلى 9 وفيات و19 إصابة”.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني أن “فرق الدفاع المدني قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفين إلى مستشفيين في الكرك جنوب عمان وأن حالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة”.

وكان ستة أشخاص قتلوا وأصيب 37 آخرون بجروح مختلفة بحادث سير في 25 تشرين الأول الماضي في شمال الأردن حيث تعد حوادث السير من أبرز أسباب الوفيات في الأردن وتقع غالبا نتيجة سوء أحوال الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

يذكر أن الاحصاءات الرسمية تشير إلى مصرع 688 شخصاً وإصابة أكثر من 14 ألفاً آخرين في حوادث مرور عام 2015.

وكالات

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