مقتل 8 يمنيين بغارات سعودية على عدد من المحافظات اليمنية

واصل الطيران السعودي عدوانه على اليمنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.



وأوضح مصدر محلي في صعدة أن طيران العدوان السعودي شن غارة على سوق الخضار وسط المدينة ما أدى إلى مقتل ثلاثة يمنيين وإصابة أربعة آخرين بجروح.



بدوره أشار مصدر عسكري إلى أن رجلا وامرأتين قتلوا في مديرية موزع بتعز جراء انفجار قنابل عنقودية من مخلفات عدوان نظام بني سعود بينما قتل رجل وطفل وأصيبت امرأة جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزل مواطن في منطقة الركوة بمديرية مجزوفي.



وردا على العدوان ذكر مصدر عسكري يمني أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت مواقع المنتزه ومركز الخوبة الشمالية وإمارتها بجيزان وحققت إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمني واللجان استهدفت موقع الهرم في الطلعة بنجران وتم تفجير آلية سعودية بعبوة ناسفة في موقع شجع كما تم استهداف مركز سقام وموقع الضبعة بنجران ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف قوات النظام السعودي.



وفي عسير استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ موجه تجمعات آليات وجنود سعوديين في منفذ علب ما أدى إلى احتراق آلياتهم وسقوط قتلى ومصابين.



ولفت المصدر إلى أنه تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة بنهم كما تم استهداف مرتزقة العدوان في حريب بنهم بقصف مدفعي ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف المرتزقة.



ويشن النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين ودمارا كبيرا طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.

وكالات