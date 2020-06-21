مقتل 8 مسلحين من “فيلق الشام” بعملية للقوات الكردية في ريف عفرين

قتل 8 أفراد من المجموعات المسلحة يتبعون لما يسمى بفصيل “فيلق الشام” التابع لقوات الاحتلال التركي بعملية نفذتها قوات كردية في قرية باصوفان في ريف عفرين السورية.



حيث أفاد “المرصد” المعارض مساء أمس بأن العملية بدأت بتسلل أفراد من تلك القوات إلى إحدى نقاط ما يسمى بفصيل “فيلق الشام” بالقرب من بلدة باصوفان التابعة لمنطقة عفرين، حيث تم استهداف مسلحين من “فيلق الشام” وقتل عدد منهم، وعندما طلب “الفيلق” النجدة وقع أفراده أيضاً في كمين من العبوات الناسفة والألغام، وسقط عدد من القتلى والجرحى ضمن المؤازرين.



وقال ناشطون إن عدد القتلى والجرحى يقدر بالعشرات، إلا أن المؤكد حتى الآن هو 8 قتلى، أغلبهم من إدلب وحماة.



وأضاف الناشطون أن قوات الاحتلال التركي المتمركزة ضمن قواعدها في عفرين، استهدف مناطق انتشار “الوحدات الكردية”، في حربل والشيخ عيسى وعقبية شمال حلب بعدة قذائف مدفعية.



إلى ذلك أوضح المحلل السياسي ريزان حدو لقناة “روسيا اليوم” أن هذه العملية “جاءت رداً على استمرار الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له بقصف قرى ريف حلب الشمالي إضافة لقرى تقع غربي منطقة الباب”.



وأضاف حدو أن السياق الذي جاءت فيه هذه العملية هو “القصف الذي يستهدف المدنيين، ويستهدف أيضاً حرق المحاصيل في تلك المناطق إضافة إلى الانتهاكات التي يمارسها الجيش التركي بحق المدنيين هناك”.



وكانت قد عمدت المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي خلال الأشهر الأخيرة إلى حرق مئات الهكتارات من حقول القمح في الشمال السوري لزيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة السورية ومنع وصول القمح إلى المطاحن السورية.