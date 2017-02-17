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مقتل 70 مسلما في تفجير داعشي بمسجد باكستاني

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مسجدا في إقليم السند جنوب باكستان أمس إلى 70 قتيلا و150 جريحا.

ونقلت وكالة رويترز عن الضابط في الشرطة الباكستانية شبير سيتهار قوله “إن عدد قتلى التفجير الإرهابي الذي نفذه مهاجم انتحاري في مسجد ومزار لال شهباز كالاندار في بلدة سهوان ارتفع إلى 70 قتيلا وأكثر من 150 جريحا”.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن التفجير.

وكانت باكستان شهدت هذا الأسبوع سلسلة من الهجمات الإرهابية الانتحارية آخرها تفجير استهدف المقر الإداري لمنطقة موهمند القبلية أمس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وكالات

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