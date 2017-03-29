مقتل 69 مسلحاً بينهم 10 قياديين خلال المعارك مع الجيش السوري في ريف حماه
أقرت تنسيقيات المسلحين بمقتل 69 مسلحاً بينهم 10 مسؤولين وإصابة العشرات خلال المعارك مع الجيش السوري في ريف حماه الشمالي والشمالي الغربي منذ 21-3-2017 وحتى 28-3-2017 والقتلى هم:
1- مسؤول قاطع خان العسل في "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو عبد الله العراقي".
2- مسؤول عسكري في "هيئة تحرير الشام" المدعو "معتز فاتح الداني" الملقب بـ "أبو الفاتح".
3- مسؤول عسكري في "هيئة تحرير الشام" المدعو "هيثم سيفو الديب" الملقب "أبو قدامة".
4- مسؤول عسكري في "هيئة تحرير الشام" المدعو "نزار لطوف" الملقب "أبو عهد".
5- مسؤول ميداني في "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو يوسف الصومالي".
6- مسؤول عسكري في "جيش العزة - الجيش الحر" المدعو "حمزة عبد الرزاق النحلاوي".
7- مسؤول عسكري في "جيش العزة - الجيش الحر" المدعو "رأفت أحمد الرحمون".
8- مسؤول عسكري في "جيش العزة - الجيش الحر" المدعو "عبد الحميد أحمد الحضيري".
9- مسؤول عسكري في "جيش إدلب الحر" المدعو "محمد كمال القاسم" الملقب "أبو ربيع".
10- مسؤول عسكري في "جيش تحرير الشام - الجيش الحر" المدعو "سامر الحمصي".
11- راجح أنس العبد الله "جيش العزة – الجيش الحر".
12- علي مخلص السجناوي "جيش العزة – الجيش الحر".
13- محرز شاكر الأحمد "جيش العزة – الجيش الحر".
14- عبد الودود عبد الرحمن الصطوف "جيش العزة – الجيش الحر".
15- زياد صطوف حسين الصطوف "جيش العزة – الجيش الحر".
16- وسيم جنيد الجنيد "جيش العزة – الجيش الحر".
17- عبدو الوارث الحسون الملقب "أبو إسلام الحموي" "جيش العزة – الجيش الحر".
18- بلال عبد الرحمن العرب "جيش العزة – الجيش الحر".
19- عبد الله الحمود الملقب "أبو العربي" "جيش العزة – الجيش الحر".
20- محمد السلوم "جيش العزة – الجيش الحر".
21- خالد أحمد المصطفى "جيش العزة – الجيش الحر".
22- ضياء أديب الرحمون "جيش العزة – الجيش الحر".
23- محمد أحمد الحوراني "جيش العزة – الجيش الحر".
24- علي عبود محمود المجلاد السلامة الملقب بـ "أبو سعد الانصاري" انتحاري "هيئة تحرير الشام".
25- أبو ذر التركي انتحاري "هيئة تحرير الشام".
26- أبو خالد الشامي انتحاري "هيئة تحرير الشام".
27- عمر المصطفى الملقب "أبو خطاب"، "هيئة تحرير الشام".
28- يونس خالد عثمان "هيئة تحرير الشام".
29- أبو اسلام الحاضر "هيئة تحرير الشام".
30- حكيم المصري "هيئة تحرير الشام".
31- مصطفى عمر الثلج "هيئة تحرير الشام".
32- أحمد الجنيد الملقب بـ "أبو حسين" "الفرقة الوسطى – الجيش الحر".
33- محمود ناقوح الملقب بـ "الغابي" "الفرقة الوسطى – الجيش الحر".
34- أنس أبو مصعب "لواء شهداء الإسلام".
35- أحمد أبو وسام "لواء شهداء الإسلام".
36- محمود خلوف "جيش إدلب الحر".
37- بسام الشاوي "جيش إدلب الحر".
38- إبراهيم فايز العلوش "فيلق الشام".
39- عمار "بشبش" لواء الخطاب - حركة أحرار الشام.
40- حسن محمود ميسر مدينة سراقب – إدلب، "حركة أحرار الشام".
41- أحمد كرمو الخالد مدينة خان شيخون – إدلب، "جيش النصر – الجيش الحر".
42- عبد الحميد قدح مدينة خان شيخون – إدلب، "جيش النصر – الجيش الحر".
43- أحمد خيرو عبادي مدينة جسر الشغور - إدلب.
44- أحمد ممدوح العمر بلدة الهبيط – إدلب.
45- عبد الرزاق الأحمد بلدة الهبيط – إدلب.
46- جميل جلول بلدة الهبيط – إدلب.
47- علي أحمد بركات قرية حزارين – إدلب.
48- مصطفى عبد الرحمن اليحيى قرية حزارين – إدلب.
49- أنس عبد المناف الشحود قرية حزارين – إدلب.
50- مصطو حسين المصطو قرية جبالا – إدلب.
51- خالد فواز عمر اليوسف قرية حيش – إدلب.
52- أحمد محمود السلطان قرية الشيخ مصطفى – إدلب.
53- عبد الكريم محمد دباس بلدة أبو الظهور – إدلب.
54- محمد ابراهيم خليل الإبراهيم بلدة كنصفرة – إدلب.
55- أحمد فارس محمد علي الفارس بلدة كنصفرة – إدلب.
56- محمد حلاوة مدينة خان شيخون – إدلب.
57- محمد يوسف دقماق بلدة إبلين – إدلب.
58- بشير خالد العلي بلدة التمانعة – إدلب.
59- قصي النهر الملقب بـ "أبو حسن دابق" مدينة حلفايا – حماه.
60- بلال القجاوي الملقب بـ "أبو نبيل" مدينة حلفايا – حماه.
61- محمد جهاد قصاب بلدة الجينة – حلب.
62- ناصر شيخ جلال، حلب.
63- إبراهيم محمد عبد الرحمن درويش مدينة عندان – حلب.
64- عمر أحمد جويد مدينة عندان – حلب.
65- يعقوب أبو عزام وادي بردى – ريف دمشق.
66- أمير محمود صالح الفلاح درعا.
67- أمجد خضر الشبلي بلدة مركدة – الحسكة.
68- عبد المنعم الجركس.
69- أبو سعد الكردي
المصدر: الاعلام الحربي
إرسال تعليق جديد