مقتل 66 شخصا جراء سقوط طائرة ركاب إيرانية في سميرم بمحافظة أصفهان
لقي 66 شخصا مصرعهم إثر سقوط طائرة ركاب إيرانية في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان وسط البلاد.
وقال مدير العلاقات العامة لشركة آسمان الإيرانية للطيران محمد تقي طباطبائي في تصريح اليوم إن جميع المسافرين وطاقم الطائرة ايه تي ار والبالغ عددهم 66 شخصا لقوا مصرعهم إثر اصطدام الطائرة بجبال دنا في منطقة سميرم وتحطمها.
وكان رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند أعلن في وقت سابق أن الطائرة التي فقد الاتصال بها صباح اليوم خلال قيامها برحلة من طهران إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب إيران سقطت في ضواحي سميرم بمحافظة اصفهان وسط البلاد.
من جانبه أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني في مدينة اصفهان شهريار انصاري عن إيفاد 10 فرق من التدخل السريع إلى مكان سقوط الطائرة بالإضافة إلى إيفاد مروحية تابعة للهلال الأحمر.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أنه تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث سقوط الطائرة المؤسف موضحا أنه لا تتوافر أي معلومات إضافية حاليا حول أسباب السقوط لحين انتظار صدور بيان عن فرق الإنقاذ.
إرسال تعليق جديد