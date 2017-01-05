مقتل 6 سياح بالرصاص جنوب المكسيك

أفادت مصادر إعلامية محلية في المكسيك أن 6 سياح قتلوا إثر تعرضهم لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين في منتجع أكابولكو السياحي جنوب البلاد.

ووفقا لما أعلنته الشرطة المكسيكية في ولاية غيريرو فإن 3 مسلحين على الأقل قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على السياح فقتل 4 أشخاص على الفور فيما توفي اثنان أحدهما امرأة أثناء نقلهما إلى المستشفى للعلاج وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المنتجع وتم اعتقال شخص واحد على خلفية إطلاق النار ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.

وكالات