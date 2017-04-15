مقتل 6 أشخاص في انهيار مكب قمامة بسيريلانكا

قتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون في العاصمة السيريلانكية كولومبو أمس بعد انهيار مكب نفايات ضخم أدى إلى طمر نحو 40 منزلاً .



ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة بإسم مستشفى كولومبو الوطني قولها “قضى صبي عمره 12عاماً ومراهقتان بينما يعالج عشرة في المستشفى بعد إنقاذهم ” مضيفة ” إن ثلاثة أشخاص تم انتشالهم من أنقاض منزلهم توفوا لدى وصولهم المستشفى ما يرفع العدد المؤكد للقتلى حتى الآن إلى ستة “.



وأعلنت الشرطة السيريلانكية في بيان أن “الحجم الحقيقي للأضرار لم يتضح بعد” لافتة إلى أن مئات الجنود يشاركون في عملية البحث عن ناجين بعد الكارثة التي وقعت بعد اشتعال النار في مكتب نفايات ارتفاعه 91 متراً.

وكالات