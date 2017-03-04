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مقتل 5 يمنيين وجرح 10 في غارات للنظام السعودي على محافظة صعدة

قتل خمسة يمنيين وجرح 10 آخرون في غارات جديدة شنها طيران النظام السعودي بقنابل عنقودية اليوم على محافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع المسيرة الالكتروني اليمني “بأن غارات العدوان السعودي بقنابل عنقودية على منطقة البركة في ضواحي مدينة صعدة أسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة عشرة آخرين بجروح”.

وتأتي الغارة الجديدة بالقنابل العنقودية بفارق أقل من 36 ساعة من سقوط قتلى وجرحى في غارات شنها طيران العدوان بقنابل عنقودية على عدد من أحياء مدينة صعدة ومحيطها في وقت متأخر من مساء أمس.

كما شن طيران بني سعود الليلة الماضية 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر إحداها بقنبلة عنقودية.

وكثف العدوان السعودي رغم الانتقادات الدولية من غاراته مستخدما أسلحة محرمة دولية في مقدمتها القنابل العنقودية على المحافظات اليمنية مستهدفا المناطق السكنية والمزارع موقعا عشرات القتلى ومئات الجرحى بانفجار تلك القنابل.

وفي إطار الرد على الغارات الهستيرية لبني سعود على الشعب اليمني قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب عدد آخر خلال مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة العمر غرب محافظة تعز فضلا عن تدمير آليتين عسكريتين والاستيلاء على ثلاث أخريات.

كما تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة زحف واسعة نفذها مرتزقة العدوان باتجاه جبل يام في نهم موقعا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين صفوفهم.

وكالات

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