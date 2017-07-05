مقتل 5 وإصابة 89 في إنفجار خط لأنابيب الغاز شمال شرق الصين

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 89 في انفجار خط لأنابيب الغاز شمال شرق الصين.



ونقلت وكالة شينخوا الصينية اليوم عن مسؤولين حكوميين قولهم إن” الإنفجار وهو الثاني من نوعه هذا الأسبوع وقع في مدينة سونجيوان في إقليم جيلين.



وأشارت الوكالة إلى أن العمال كانوا يقومون بإصلاح قطاع من الخط يسرب الغاز مبينة أن الإنفجار أثر على مرضى وعاملين في مستشفى قريب.



يذكر أن هذا الإنفجار جاء في أعقاب حادث مماثل في إقليم قويتشو جنوب غرب الصين الأحد الماضي عندما قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في انفجار خط للغاز الطبيعي.

المصدر: وكالات