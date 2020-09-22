مقتل 5 مسلحين من مليشيا “قسد” في ريفي دير الزور والحسكة

قتل خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على نقاطهم ومحاور تحركهم في ريفي دير الزور والحسكة.



حيث أفادت وكالة “سانا” بأن هجوماً نفذه مجهولون على سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” قرب بلدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي، أدى إلى مقتل أحد مسلحيها بالتوازي مع هجوم على إحدى نقاط الميليشيا في مدينة البصيرة في الريف ذاته ما تسبب بمقتل أحد المسلحين.



وعلى محور بلدة أبو راسين في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي أفادت الوكالة بأن ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” قتلوا في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على أحد حواجزهم وتسبب بإصابة عدد آخر منهم.



وفي سياقٍ منفصل عثر على جثتين لإمرأتين داخل القسم الثامن في مخيم الهول الخاضع لسيطرة مليشيا “قسد” حيث تم قتلهما خنقاً ويأتي ذلك بعد حالات قتل مشابهة وذلك نتيجة الفوضى المتفشية داخل المخيم.