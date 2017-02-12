مقتل 5 عراقيين وإصابة 320 آخرين أثناء تظاهرات مطالبة بتغيير المفوضية العليا للانتخابات

قتل 5 عراقيين بينهم رجل أمن وأصيب 320 اخرين خلال مواجهات بين رجال الأمن وآلاف المتظاهرين المطالبين بتغيير المفوضية العليا للانتخابات في العراق.



ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) عن محافظ بغداد علي التميمي قوله اليوم: “إنه ضمن المناخ الديمقراطي المكفول دستوريا شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرة مليونية سلمية حيث سارت الامور بكل انسيابية وكان هناك تعاون واضح بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لكن هناك من حاول تعكير الاجواء السلمية فقام بعض أفراد الاجهزة الامنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد بعض المتظاهرين وجرح مئات اخرين حيث كانت الحصيلة النهائية 4 شهداء و320 جريحا منهم 79 اصيبوا بالرصاص الحي”.



من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل وإصابة 8 من منتسبيها خلال التظاهرات اليوم مشيرة الى العثور على أسلحة وسكاكين لدى المتظاهرين.



وقالت القيادة في بيان إن قيادة عمليات بغداد قامت بواجبها الدستوري والقانوني بتأمين وحماية تظاهرة اليوم لكن تحرك بعض المتظاهرين خارج المنطقة المسموح بها للتظاهر وتعمد الاحتكاك بالأجهزة الأمنية أدى إلى استشهاد منتسب وجرح سبعة آخرين”.



وأشار البيان إلى أن “القوات الأمنية عثرت على اسلحة نارية وسكاكين لدى بعض المتظاهرين ما يدل على وجود نوايا مبيتة لدى البعض خلافا للقانون ولحق التظاهر السلمي”.



إلى ذلك دعا رجل الدين العراقى مقتدى الصدر المتظاهرين إلى الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء فى بغداد والى عقد جلسة برلمانية طارئة.

وقال الصدر حسب بيان لمكتبه “بعض الجهات المجهولة استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل”.



من جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات: إن “تغيير المفوضية يجب أن يتم عبر تقديم مشروع التعديل الى مجلس النواب العراقى لكونه الجهة التشريعية المختصة بذلك”.



في غضون ذلك أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بيان اليوم انتهاء الرئاسة العراقية من إعداد مسودة قانون جديد للانتخابات مشيرا إلى مناقشته مع أبرز الكتل البرلمانية بينما دعا السلطات الامنية إلى “التحقيق العاجل” بما حدث اليوم في بغداد ومحاسبة المقصرين.



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر في وقت سابق اليوم بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في تظاهرة اليوم بساحة التحرير.

وكالات