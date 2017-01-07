مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بمطار فورت لودرديل الأمريكي

قتل 5 اشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون بجروح من جراء إطلاق نار وقع في مطار فورت لودرديل الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون قولها إنها “اعتقلت مشتبها به في إطلاق النار فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المطار وبدأت عملية تحقيق لتحديد دوافع الحادث”.



وكثرت في الآونة الأخيرة حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة وكان آخرها في السابع عشر من الشهر الماضي حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران أحدهما طفل في الثانية من العمر في حادث إطلاق نار وقع في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وكالات