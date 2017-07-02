استعجال روسي لنشر مقاتلات في سورية
التصعيد الروسي الأميركي يترجم إلى تحشد حول سورية
تفجيران إرهابيان على مدخل مدينة دمشق وتفجير ثالث في ساحة التحرير
100عنصر متبقٍ من داعش..القوات العراقية تواصل التقدم في المدينة القديمة بالموصل
إرهابيو فيلق الرحمن في عين ترما يلفقون تهمة استخدام الكيماوي من قبل الجيش السوري
الأمم المتحدة تخفض من ميزانية قوات حفظ السلام
موسكو: تحضيرات لهجوم كيميائي مفبرك في ريف درعا
حراك تركي وقطري قبل انتهاء «المهلة» الخليجية... بـ«متابعة» أميركية
الجنوب السوري: فشل استراتيجية أعداء دمشق
نصف مليون نازح سوري عادوا إلى سورية خلال العام الحالي
السيطرة على المنطقة الممتدة من الرصافة بريف الرقة الجنوبي حتى أثريا بريف حماة ومناطق جديدة بريف حمص
شويغو: الجيش السوري يحقق نجاحات مهمة قرب الحدود مع الأردن
داعش يستعيد حي الصناعة وقوات سوريا الديمقراطية تقطع المنفذ الأخير عليه من الرقة
طائرات إسرائيلية تستهدف مرابض مدفعية للجيش السوري مهمتها التصدي لـ "النصرة"
القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً على منفذ الوليد الحدودي

مقتل 492 شخصا بنيران الشرطة الأمريكية خلال 6 أشهر

قتل 492 شخصا بنيران الشرطة الامريكية في النصف الاول من العام الجاري .

وتوقعت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم أن يصل عدد القتلى بنيران الشرطة في أمريكا حتى نهاية العام الجاري إلى ألف شخص كما حصل في عامي 2015 و2016.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن 25 بالمئة من القتلى أمريكيون من أصول افريقية علما أنهم لا يشكلون إلا 6 بالمئة فقط من الشعب الأمريكي.
إلى ذلك قتل خلال النصف الأول من العام الجاري 21 شرطيا امريكيا أثناء تأدية مهامهم.

وكانت عدة حوادث قتل مواطنين أمريكيين من أصول إفريقية على يد الشرطة تسببت بموجة غضب في عدة ولايات وخرجت العديد من المظاهرات التي نددت بعنصرية رجال الشرطة .

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.