مقتل 492 شخصا بنيران الشرطة الأمريكية خلال 6 أشهر

قتل 492 شخصا بنيران الشرطة الامريكية في النصف الاول من العام الجاري .



وتوقعت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم أن يصل عدد القتلى بنيران الشرطة في أمريكا حتى نهاية العام الجاري إلى ألف شخص كما حصل في عامي 2015 و2016.



ويشير تقرير الصحيفة إلى أن 25 بالمئة من القتلى أمريكيون من أصول افريقية علما أنهم لا يشكلون إلا 6 بالمئة فقط من الشعب الأمريكي.

إلى ذلك قتل خلال النصف الأول من العام الجاري 21 شرطيا امريكيا أثناء تأدية مهامهم.



وكانت عدة حوادث قتل مواطنين أمريكيين من أصول إفريقية على يد الشرطة تسببت بموجة غضب في عدة ولايات وخرجت العديد من المظاهرات التي نددت بعنصرية رجال الشرطة .

وكالات