مقتل 46 شخصا جراء انهيار مكب للنفايات في اثيوبيا

لقي 46 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيار أرضي هائل في مكب للنفايات بضواحي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم مجلس بلدية أديس أبابا دغماويت موغيس قولها إن “عدد القتلى بلغ 46 شخصا هم 32 امرأة و14 رجلا” مشيرة إلى أن أغلب الضحايا هم من المشردين الذين ينبشون النفايات في مكب كوشي بحثا عن كل ما له قيمة.



وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 24 شخصا جراء الانهيار.



وجرفت النفايات منازل عشوائية لأشخاص يعيشون في المكب وقربه فيما كانت ست جرافات تبحث عن ناجين أو جثث حيث منعت الشرطة الناس من الاقتراب.



ومكب كوشي يعود إلى أكثر من أربعين عاما ويعتبر أحد أكبر مواقع النفايات في ضواحي أديس أبابا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة مع نمو ديموغرافي سريع.

وكالات