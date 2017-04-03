مقتل 40 إرهابيا من تنظيم “داعش” في قصف للطائرات العراقية على معسكر لهم في قضاء سامراء

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي أن 40 إرهابيا من تنظيم “داعش” بينهم متزعمون كانوا يخططون للقيام بعمليات في قضاء سامراء قتلوا بقصف لطائرات القوة الجوية العراقية استهدف معسكرا لهم في منطقة الجزيرة التابعة للقضاء.



ونقل موقع السومرية نيوز عن الخلية قولها في بيان لها إن “إرهابيي داعش كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية في قضاء سامراء ضد زوار المراقد في المدينة وجهزوا 12 انتحاريا وأربع عجلات مفخخة” مضيفة إنه “ومن خلال المتابعة الدقيقة لخلية الصقور الاستخباراتية لأماكن وجود التنظيم في منطقة الجزيرة تم رصد حركة المقرات الموجودة والمعسكر الذي يتدربون فيه حيث قامت طائرات القوة الجوية بتدمير المعسكر بالإضافة إلى المقرات التي يوجد فيها الانتحاريون”.



وأوضح البيان أن “العملية أسفرت عن مقتل 25 إرهابيا داخل المعسكر و15 آخرين في المقرات” مشيرة إلى أن “المصادر الاستخباراتية أكدت أن من بين القتلى في هذه العملية متزعم ما يسمى ولاية صلاح الدين الملقب “أبو دجانه” ومتزعم ما يسمى بالإنغماسين والمشرف على العملية الإرهابية المدعو “أبو عبد الرحمن””.



وكان التلفزيون العراقي أعلن أول أمس مقتل الإرهابي إياد الجميلي الرجل الثاني في تنظيم “داعش” الإرهابي وعدد من متزعمي التنظيم في ضربة نفذها سلاح الجو العراقي في منطقة القائم غرب الأنبار.

وكالات