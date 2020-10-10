مقتل 4 من مسلحي ميليشيا “قسد” بهجمات طالت تحركاتهم في ريفي الرقة ودير الزور

قتل 4 مسلحين وأصيب عدد آخر من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجمات منفصلة طالت تحركاتهم ونقاط انتشارهم في ريفي الرقة ودير الزور يوم أمس الجمعة.



وأفادت وكالة “سانا” السورية بأن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا قسد بسيارة عسكرية على ضفاف نهر الفرات في مدينة الطبقة غرب الرقة ما أدى إلى مقتل 4 من مسلحي الميليشيا على الفور”.



وفي ريف دير الزور قالت الوكالة إن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون في وقت سابق انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد في محيط بلدة الصبحة شرق دير الزور ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الميليشيا”.



وقتل أول أمس 3 مسلحين وأصيب عدد آخر من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مجموعة مسلحة من “قسد” في محيط مزرعة الأسدية شمال الرقة وبهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط الميليشيا في مدينة الطبقة غرب الرقة.



ويأتي ذلك وسط حالة سخط شعبي من ممارسات “قسد” والتي كان آخرها في الخامس من الشهر الجاري حيث داهم مسلحون من “قسد” بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي وشنوا حملة تفتيش في منازل الأهالي وقاموا بسرقتها بحجة البحث عمن يسمونهم مطلوبين واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة، وتمكن أبناء العشائر العربية شرقي الفرات السوري نهاية الشهر الفائت من طرد الميليشيا من عدة قرى وبلدات في ريف الرقة.