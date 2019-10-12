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مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 6 آخرين خلال العدوان التركي على الأراضي السورية

قتل أربعة من جنود الاحتلال التركي وأصيب ستة آخرون خلال عمليات متفرقة في إطار العدوان التركي على الأراضي السورية.


وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون شمال غرب حلب إثر قصف بالهاون مشيرة إلى أن جندياً آخر قتل وأصيب ثلاثة آخرون أمس خلال عملية منفصلة وذلك في إطار العدوان الذي يشنه النظام التركي على ريفي محافظتي الحسكة والرقة.

كما قتل جندي تركي رابع شمال سورية أمس وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في النظام التركي.

وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوي ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.