مقتل 4 مسلحين من ميليشيا “قسد” بهجومين في ريفي الحسكة ودير الزور

في ظل العمليات التي تستهدف مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق شرق الفرات السوري، قتل اليوم 4 مسلحين من الميليشيا جراء هجومين على محاور تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.



حيث أفادت وكالة “سانا” بأن هجوماً بعبوة ناسفة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية لـ “قسد” في بلدة العزبة شمال شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي الميليشيا التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.



وفي ريف الحسكة لفتت الوكالة إلى أن مسلحين آخرين من “قسد” لقيا مصرعهما جراء هجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.



وقتل أول أمس اثنان من مسلحي ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة كان زرعها مجهولون في وقت سابق بسيارة عسكرية تتبع لـ”قسد” وذلك خلال مرورها في محيط مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.



ويوم الخميس الفائت قتل 3 مسلحين من “قسد” اثنان منهم قتلوا بهجوم مجهولين بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطها في بلدة ذيبان وعلى سيارة عسكرية تقل عدداً من عناصرها قرب بلدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي بينما قتل آخر برصاص مجهولين استهدفوا إحدى نقاطها في منطقة السكن الشبابي شمال مدينة الرقة.



وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري قتل 4 مسلحين بينهم قيادي بهجمات مجهولين في ريفي دير الزور والحسكة.



يشار إلى أن مليشيا “قسد” تعمد باستمرار بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي إلى خطف واعتقال المدنيين لأسباب مجهولة، في حين يواصل المدنيون في تلك المناطق الخروج بمظاهرات ضد تواجد “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي والتي كان آخرها يوم أول أمس السبت في مدينة الشدادي في ريف الحسكة.