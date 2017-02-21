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مقتل 4 مستشارين عسكريين روس في ريف حمص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 4 من مستشاريها العسكريين وإصابة اثنين آخرين بجروح الخميس الماضي في سورية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن «أربعة عسكريين روس قتلوا في 16 شباط عام 2017 في الجمهورية العربية السورية نتيجة تفجير سيارة كانت تقلهم باستخدام قنبلة موجهة عن بعد».
وكانت قافلة السيارات التابعة للقوات السورية التي كانت من ضمنها السيارة التي تقل مستشارين عسكريين روس، تتوجه من منطقة مطار طياس/ تيفور (محافظة حمص) إلى مدينة حمص.
وحسب بيان الوزارة، فإن سيارة المستشارين الروس قطعت مسافة 4 كيلومترات قبل أن تنفجر قنبلة موجهة عن بعد قربها.
وأشار البيان إلى أن اثنين من العسكريين أصيبا بجروح نتيجة الحادث، مضيفاً إن الأطباء العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنقاذ حياة الجريحين.
وسبق لصفحات إلكترونية داعمة للمعارضة أن تحدثت عن مقتل 5 عسكريين روس بتفجير آلية عسكرية في ريف اللاذقية، في 5 شباط الحالي، لكن وزارة الدفاع الروسية آنذاك نفت تلك الأنباء نفياً قاطعاً.

وكالات

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