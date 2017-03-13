مقتل 34 شخصا وإصابة 17 آخرين بحادث دهس في هايتي

قتل 34 شخصا وأصيب 17 آخرون بجروح بعدما صدمت حافلة تجمعا من عازفي الشوارع بمدينة غوناييف في هايتي أمس أثناء محاولة سائقها الفرار إثر دهسه خطأ اثنين من المشاة.



وقالت ماري ألتا جان باتيست مديرة الدفاع المدني في هايتي لوكالة فرانس برس “إن الحافلة صدمت أولا اثنين من المشاة فقتلت أحدهما وأصابت الآخر بجروح وعند محاولتها الهرب صدمت ثلاث فرق من الرارا عازفي الشوارع ما أسفر عن مقتل 33 شخصا”.



وذكرت الشرطة في هايتي أن سائق الحافلة لاذ بالفرار قبل إلقاء القبض عليه موضحة أن السائق الفار يعمل لدى شركة بلو سكاي التي تربط حافلاتها بين العاصمة وكبريات المدن الواقعة في شمال البلاد.



وأمر رئيس هايتي جوفنيل مويز في بيان بفتح تحقيق بأسرع ما يمكن لكشف ملابسات الحادث.



وتعد مدينة غوناييف ثالث كبرى مدن هايتي التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.

وكالات