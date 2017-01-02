مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في هجوم إرهابي ببغداد

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة في مدينة الصدر ببغداد اليوم إلى 32 قتيلا على الأقل وإصابة 61 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة العراقية قوله.. إن “حصيلة جديدة لضحايا التفجير الإرهابي أظهرت أن عدد القتلى بلغ 32 قتيلا فيما بلغ عدد الجرحى 61 ” مشيرا إلى أن التفجير استهدف تجمعا لعمال مياومين عند مدخل مدينة الصدر.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير مشيرا إلى أن أحد إرهابييه يقود سيارة مفخخة قام بتفجيرها بتجمع للسكان في المنطقة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الهجوم الإرهابي.

يشار إلى أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون بجروح أمس جراء تفجيرين إرهابيين نفذهما انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين عند نقطة تفتيش قرب مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية.

- من جهة أخرى استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الكرامة الشمالي في الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة عمليات قادمون يا نينوى قولها في بيان .. ” إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت اليوم من تحرير حي الكرامة الشمالي في الساحل الأيسر من الموصل “مؤكدة أنه تم رفع العلم فوق مباني الحي وتكبيد التنظيم الارهابي خسائر فادحة.

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الوهاب الساعدي أعلن أمس أن القوات العراقية المشتركة استعادت 60 فى المئة من الساحل الأيسر لمدينة الموصل فى حافظة نينوى منذ بدء العمليات العسكرية منتصف تشرين الأول الماضي.

يذكر أن القوات العراقية بدأت فى السابع عشر من تشرين الاول الماضي المرحلة الاولى من عمليتها العسكرية الواسعة لتحرير مدينة الموصل في محافظة نينوى من إرهابيى “داعش” تمكنت خلال الأسابيع الماضية من تحرير عدة أحياء في المدينة إضافة إلى تحرير عشرات القرى فى محيط الموصل مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة.

وكالات